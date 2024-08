Neuer Wohnraum für Düsseldorf Ein Stadtviertel wird modernisiert und erhält mehr Wohnungen

Die Corona-Krise und Materialmangel haben auch auf der Baustelle der Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft (Dübs) in Lichtenbroich für Verzögerungen gesorgt. Das Gesamtprojekt, der teilweise Abriss und Neubau von Gebäuden und die umfangreiche Sanierung des Altbestandes, steht aber nicht in Frage, die Arbeiten werden weiter nach und nach fortgesetzt. Zurzeit wird so ein weiterer Bauabschnitt am Volkardeyer Weg, das sogenannte Lupinienfeld, vorbereitet.