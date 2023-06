Forderung der SPD für Opern-Neubau Wie Düsseldorf 8000 neue Wohnungen bauen will

Düsseldorf will 8000 neue bezahlbare Wohnungen bis 2030 ermöglichen. Die Hälfte davon will die Stadt selbst verwirklichen und schaltet dafür mehrere Tochtergesellschaften ein. Neben der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWD) sollen sich die IDR und die IPM engagieren. Die andere Hälfte soll von Genossenschaften und gemeinwohlorientierten Wohnungsbauunternehmen errichtet werden. Neben Neubauten soll es auch mehr Nachverdichtungen geben (Dachausbauten, Umwandlungen von Büros in Wohnungen etc.).