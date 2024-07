Nach dem Aus einiger Projekte Welche Hochhauspläne haben in Düsseldorf noch eine Chance?

Hochhäuser sind teure Bauwerke und können die Attraktivität einer Stadt erhöhen. Für sie gilt in besonderer Weise: Wenn es mit ihnen etwas werden soll, benötigt der Bauherr viel Eigenkapital oder ausreichende Vorvermietungsquoten, um die Banken von einer Finanzierung zu überzeugen. Aktuell geht es auch darum, dass die Kredite günstiger werden, die Zinsen also sinken. In Düsseldorf sind zuletzt einige Projekte auf der Strecke geblieben und es fragt sich: Welche Vorhaben sind in der Pipeline und wie wahrscheinlich ist ihre Umsetzung?