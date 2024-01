Gewerbegebiet in Düsseldorf Der Ausbau der Theodorstraße in Düsseldorf stockt

Der Bauboom an der Theodorstraße hat schon lange nachgelassen. Einige der restlichen Freiflächen sind zwar bereits verplant, sollen beispielsweise zu Bürostandorten werden oder Platz für Handwerkerhöfe bieten. Doch die Zukunft von zwei großen Arealen ist zurzeit völlig offen. Eine unbefriedigende Situation für Politik und Stadtplanung. Dabei hat die Theodorstraße eigentlich eine hohe Bedeutung, denn dort besteht eines der wenigen großen, zusammenhängenden Gewerbe- und Industriegebiete in Düsseldorf, in dem noch Freiflächen und damit Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.