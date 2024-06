Eins der teuersten Häuser Deutschlands Riesige Luxusvilla in Düsseldorf zu verkaufen

In Kalkum steht derzeit eine Villa zum Verkauf, die zu den teuersten Häusern Deutschlands zählt. Der sagenhafte Preis: 12,8 Millionen Euro. Mit dieser Summe hätte es die Luxusimmobilie locker in die Top Ten geschafft, die Immoscout Anfang der Woche zu den am Montag auf der Plattform zum Verkauf stehenden Häusern aufgestellt hatte. Den Spitzenplatz hatte dort ein Objekt auf Sylt mit 15,5 Millionen Euro belegt. Düsseldorf kam nicht vor, das nun aber angebotene Haus hätte es auf Platz vier geschafft.