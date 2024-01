Immobilien in Düsseldorf So soll die Verlosung der Einfamilienhaus-Grundstücke laufen

Die Stadt hat den Verkauf von Grundstücken am Pastor-Dörr-Ring in Itter und an der Bonifatiusstraße in Lörick vorbereitet. Jetzt steht die genaue Zahl der Flächen fest, für die neue Besitzer gesucht werden. So wird das mehr als 3000 Quadratmeter große Areal in Itter, nahe der Münchener Straße, in elf Grundstücke aufgeteilt. Für das größte (Flurstück 517) mit 417 Quadratmetern werden 479.550 Euro aufgerufen. Ein kleineres Grundstück (Flurstück 515) mit rund 237,5 Quadratmetern soll 237.125 Euro kosten. Zusammenhängend verkauft werden sollen zudem rund 639 Quadratmeter an der Bonifatiusstraße für 632.610 Euro.