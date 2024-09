Umbau neben dem Mannesmannhochhaus Eine Etage aus Glas kommt auf den Väthbau am Rhein

Ein großer Umbau steht an der Rheinuferpromenade gleich neben dem Mannesmannhochhaus an. Rund 400 Millionen Euro werden in den denkmalgeschützten Behrensbau samt Väthbau im rückwärtigen Bereich zur Berger Allee investiert. Letzterer soll sich auch optisch verändern: Mit einem oben aufgesetzten Rechteck aus Glas soll er in die Höhe wachsen.