Wohnungsbau in Düsseldorf SWD startet neue Bauprojekte für bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf

„Die SWD setzt sich weiterhin konsequent für die Schaffung neuen bezahlbaren Wohnraums in Düsseldorf ein“, sagt SWD-Geschäftsführer Klaus Feldhaus. In der Ernst-Derra-Straße in Universitätsnähe entstehen 21 Wohnungen, in der Talstraße in Friedrichstadt 14 Wohnungen sowie 44 Wohnungen an der Chemnitzer Straße in Vennhausen. Gleichzeitig werden durch mehrere Komplettmodernisierungen von älteren Bestandsbauten bis Jahresende noch 74 Wohnungen auf einen modernen und energetisch optimierten Stand gebracht. „Der Umfang der Modernisierungs- und Neubauaktivitäten zeigt, dass Investitionen in bezahlbares Wohnen noch immer erfolgreich umgesetzt werden können“, sagt Feldhaus.