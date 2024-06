Neue Wohnungen in Düsseldorf-Lierenfeld Wilma Immobilien verkauft 154 Wohnungen in Lierenfeld an die SWD

Unterzeichnet wurde der Vertrag über den Kauf von zehn geplanten Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 154 Wohneinheiten. Die avisierten Neubauten sind Bestandteil des Wilma-Projekts „Impuls“ auf dem ehemaligen Industrie-Areal an der Königsberger Straße, das westlich an die Straße An der Schützenwiese und südlich an den Tulpenweg angrenzt. Mit dem Erwerb des Quartiers erweitert die SWD ihren Bestand an Wohnraum in Düsseldorf um moderne Wohnungen überdurchschnittlicher Qualität, die im Effizienzhaus-55-Standard errichtet werden. Damit tragen diese durch die Energieeffizienz auch den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung.