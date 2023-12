Viertel in Düsseldorf So stellen sich Studierende die neue Friedrichstadt vor

„Concrete Jungle“ – so bezeichnete die US-Sängerin Alicia Keys einst New York City in ihrem ikonischen Song „Empire State of Mind“ (2009). Der Begriff beschreibt einen Beton-Dschungel, eine Großstadt, in der nur hohe Gebäude und grauer Asphalt zu sehen sind, kaum Grünflächen. Auch beim Spaziergang durch Friedrichstadt kann man diese Parallele ziehen.