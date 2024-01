Wohnungsnot in Düsseldorf Kaum Chancen für Obdachlose auf dem Wohnungsmarkt

Gerade diese stellen ein großes Problem dar. Rafael erzählt aus eigener Erfahrung: „Es ist schwierig – man wird wie Müll behandelt, ob in der Bahn, draußen oder eben bei der Wohnungssuche.“ Er selbst rufe fast täglich eine lange Liste von Wohnungsanbietern an. „Die Antwort ist immer die gleiche: Keine Wohnung, wenn das Jobcenter zahlt.“ Ähnlich wie ihm geht es vielen. Helmut erzählt: „Es ist häufig nicht einmal das Jobcenter, sondern die Vorurteile an sich. Wenn dann noch negative Schufa-Einträge dazu kommen, ist es direkt vorbei.“