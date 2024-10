Von der Oper bis zum Tunnel Düsseldorf will immer weiter bauen

Es tut sich noch immer etwas in der Düsseldorfer Immobilienwelt, wie die vielen Beispiele bei der Präsentation von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) auf der Expo Real in München zeigten. Kostenpflichtiger Inhalt Etwa die Überplanung der AOK-Zentrale an der Kasernenstraße mit Öffnung zur Carlstadt, das neue Holz-Hybrid-Haus an der Holzstraße im Hafen oder Wohnprojekte wie die Kostenpflichtiger Inhalt Umwandlung der SMS-Zentrale in die Zoo-Terrassen und das Cornelius-City-Living, bei dem aus den ehemaligen Büros der Werbeagentur Grey 20 Wohnungen werden. Keller berichtete im Gespräch mit unserer Redaktion auch von vielen Gesprächen mit Investoren, die bei der Immobilienmesse die Entwicklung konkreter Grundstücke ausloten wollten. Dennoch ergaben die Einschätzungen vieler Marktteilnehmer das Bild einer nach wie vor sehr gemischten Situation.