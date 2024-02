„Zweckfremde Nutzung des Wohnraums“ Düsseldorf leitet Verfahren gegen Apartmenthotel-Anbieter Numa ein

Die Düsseldorfer Baudezernentin persönlich hat sich vorgenommen, das Geschäftsmodell des Apartmenthotel-Anbieters Numa in einem Neubau am Wehrhahn zu prüfen – und möglicherweise zu stoppen. Cornelia Zuschke beantwortete im Rahmen der Ratssitzung am Donnerstag eine „Anfrage aus aktuellem Anlass“ der Partei Die Linke. Das Thema: „Durchsetzung der Wohnraumschutzsatzung an der Adresse Am Wehrhahn 43“.