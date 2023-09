Immobilien in Düsseldorf Neubaugebiet am Quellenbusch erhält einen großen Spielplatz

Düsseldorf · Die geplant Grünanlage an der Cottbusser Straße in Düsseldorf-Gerresheim greift das Thema „Tiere des Waldes“ auf. Die Stadt will fast eine Million Euro investieren.

26.09.2023, 16:24 Uhr

Die Brachfläche an der Cottbusser Straße im Neubaugebiet Quellenbusch ist noch mit Unkraut überwuchert. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Das Neubaugebiet am Quellenbusch entlang der Torfbruchstraße wächst weiter, ist längst noch nicht abgeschlossen, wie die regen Bautätigkeiten und die zum Teil noch unfertigen Straßen dokumentieren. Doch schon jetzt soll die letzte große Grünmaßnahme in dem Quartier erfolgen.