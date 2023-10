Neue Wohnungen in Düsseldorf „Die Stadt ist bei der Bergischen Kaserne am Zug“

Düsseldorf · Die Düsseldorfer SPD-Chefin Zanda Martens sieht die Stadt in der Pflicht, das Verfahren voranzutreiben. Jetzt steht auch fest, wie viele Wohnungen der Bund für sich selbst an der Bergischen Kaserne in Hubbelrath bauen will.

20.10.2023, 18:56 Uhr

Die Bergische Kaserne wird seit Jahren nicht mehr genutzt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Hubbelrath Die Düsseldorfer SPD-Vorsitzende Zanda Martens kritisiert die Stadtspitze, weil es mit der Bergischen Kaserne nicht vorangeht. Schon vor einem Jahr sollten die Eckpunkte für den städtebaulichen Wettbewerb stehen. Martens hat nun selbst Kontakt mit dem Bundesverteidigungsministerium und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) aufgenommen.