Grundstücke in Düsseldorf verkauft Hätten hier Wohnungen gebaut werden können?

Wohnraum in Düsseldorf ist ein knappes Gut und noch knapper ist preiswerter Wohnraum. Deshalb verwunderte es Waldemar Fröhlich, Mitglied der Grünen in der Bezirksvertretung 5, dass Liegenschaften der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) an private Investoren verkauft wurden, anstatt dort bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Er hatte bereits vor zwei Jahren erfahren, dass Einfamilienhäuser veräußert werden sollen. „Entgegen der ursprünglichen Absicht, nur Einfamilienhäuser zu veräußern, finden sich bei den Verkäufen auch Grundstücke, die groß genug sind, um dort Mehrfamilienhäuser zu errichten“, bemängelt Fröhlich in einer Anfrage an die Verwaltung.