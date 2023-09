Neues Quartier in Düsseldorf Soweit sind die Bauarbeiten zu den Deiker Höfen

Bis zu 300 Arbeiter sind teilweise gleichzeitig auf der riesigen rund 400 Meter langen Baustelle entlang der Danziger Straße beschäftigt. Dort, wo früher die beiden großen Fashion Häuser standen, entsteht seit Februar 2022 ein neues Quartier mit vielen Nutzungen, das vom Architekten Caspar Schmitz-Morkramer entworfen wurde. Es wird den Namen „Deiker Höfe“ erhalten und dieser Name spiegelt sich in der Gestaltung der Anlage wieder. Denn das Quartier wird von großen Flächen zwischen sechs Gebäudeblöcken und mehreren Innenhöfen geprägt, es gibt Atrien und an zwei Stellen führen große öffentliche Treppenanlage zudem zu Höfen hinauf.