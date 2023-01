Wohnen in Düsseldorf Wie Indexmieten Mieter unter Druck setzen

Immer mehr Mietverträge in Düsseldorf werden an die Inflation gekoppelt. Wie der Mieterverein auf Anfrage unserer Redaktion sagt, seien mittlerweile in rund 30 Prozent der neuen Verträge Indexmieten vereinbart. „Das ist ein starker Anstieg“, sagt Claus Nesemann, Geschäftsführer des Mietervereins Düsseldorf. Nach Ablauf von zwölf Monaten drohen bereits kräftige Erhöhungen, wenn die Inflationsrate hoch bleibt und Vermieter von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen.