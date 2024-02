Polizei warnt vor neuer Masche So nutzen Betrüger den umkämpften Wohnungsmarkt in Düsseldorf aus

Der Betrug läuft folgendermaßen ab: Die unbekannten Täter mieten Wohnungen in Düsseldorf an und bieten sie Wohnungssuchenden per E-Mail an, teilt die Polizei mit. Den Kontakt nehmen die Betrüger zum Beispiel über Kleinanzeigenportale oder soziale Medien auf, wo die Opfer öffentlich nach Wohnungen suchen. Die Betrüger treten als Firmen auf und bedienen sich dafür an Namen von echten Unternehmen. Sie schicken den Interessenten per E-Mail ein Exposé mit – zum Teil mit Angeboten für frisch renovierte Wohnungen in guter Lage zu günstigen Preisen. Die Objekte, sagt eine Polizeisprecherin, seien im ganzen Stadtgebiet verteilt.