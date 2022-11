Düsseldorf gegen Gentrifizierung Schwarz-Grün erwägt Vorkaufsrecht für In-Viertel

Düsseldorf · Die Stadt Düsseldorf soll prüfen, wie rechtssicher eigene Ankäufe wären. Schwarz-Grün fürchtet die Verdrängung einkommensschwächerer Mieterschaft in innenstadtnahen Vierteln. Warum die Politik das so sieht und was sie genau vorschlägt.

22.11.2022, 16:01 Uhr

Verdrängungseffekte drohen besonders in innenstadtnahen Vierteln. Foto: dpa/Marcel Kusch

Von Alexander Esch