Auszeichnung für Düsseldorfer Wohnsiedlung Rheinwohnungsbau gewinnt Architektur-Oscar

Seit mehr als drei Jahrzehnten wird der Deutsche Bauherrenpreis verliehen. Er gilt in der Fachwelt als wichtigster Preis im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland und wird alle zwei Jahre ausgelobt. Rund 200 Büros aus ganz Deutschland hatten sich diesmal um den begehrten Preis beworben. Insgesamt 30 von ihnen wurden von der Jury nominiert. Nun wurde ein Projekt der Rheinwohnungsbau GmbH (RWB) ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um das Lichtenbroicher Wohnviertel am Sermer Weg und am Volkardeyer Weg, das die RWB mit den Architekturbüros „hector3architekten“ und „Schmale Architekten GmbH“ umgesetzt hat.