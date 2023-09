Düsseldorfer Unternehmen Zwei Prestige-Projekte von Immobilien-Entwicklern sind pleite

Im Detail sieht der Stand so aus: Das Gerch-Projekt „The Q“ in Nürnberg wurde schon 2021 kurz nach Baubeginn an einen Investor verkauft. Dessen Geld braucht Gerch, um das Projekt fertig zu bauen. Allerdings überweist der Käufer aktuell nichts mehr, daher droht dem Vorhaben die Zahlungsunfähigkeit. „Wir haben die Bauarbeiten gestoppt“, sagt Gerch-Chef Mathias Düsterdick.