Eingriff in den Nordpark denkbar Große Zustimmung für Ausbau des Aquazoos in Düsseldorf

Für die Erweiterungspläne des Aquazoos gibt es breite Unterstützung in der Politik, die am Ende entscheiden wird. Jochen Reiter, Kostenpflichtiger Inhalt Direktor des Aquazoo Löbbecke Museum, hatte erst kürzlich im Interview mit unserer Redaktion erklärt, wie dringend der Ausbau ist. Er hatte für Ende Oktober als Ergebnis der von der Politik beauftragten Machbarkeitsstudie drei Szenarien samt Kostenrahmen angekündigt. Sie werden wohl auch mit unterschiedlichen Eingriffen in den Nordpark verbunden sein.