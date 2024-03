Kommunalpolitik in Düsseldorf „Carsch-Haus bleibt unser Sorgenkind“

Info

Schwanenmarkt Am Schwanenmarkt 5 soll ein Gebäude im Innenhofbereich zu einem Einfamilienhaus umgebaut werden. Geplant ist zudem die Errichtung einer Tiefgarage (mit Autoaufzug), eines zweigeschossigen Anbaus sowie der Neubau einer Poolanlage. Im rückwärtigen Bereich wird dafür eine Hallenkonstruktion abgerissen. Die Bauaufsicht hatte keine Bedenken, da der Bestand saniert und lediglich umgebaut werden soll, die Höhen verändern sich nicht. Die denkmalrechtliche Erlaubnis liegt vor. Die Bezirksvertretung 1 schloss sich dem Votum an.



Ampel An der Ecke Rather Straße/ Spichernstraße wird eine neue Ampel errichtet, um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen. Kosten: 250.000 Euro.