Trotz Protesten Düsseldorfer Stadtrat beschließt Bau der neuen Oper am Wehrhahn

Der Düsseldorfer Stadtrat hat nach intensiver Debatte am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen, die neue Oper am Wehrhahn zu bauen und dafür zwei Grundstücke zu kaufen. Es handelt sich um das ehemalige Kaufhaus samt Parkhaus (8444 Quadratmeter) und ein weiteres Grundstück (656 Quadratmeter). Im kommenden Jahr soll dazu ein Architektenwettbewerb stattfinden. Dafür hob der Rat seinen Beschluss auf, die Oper an der Heinrich-Heine-Allee zu bauen. Den Vorschlag für einen Planungswettbewerb an der Heine-Allee zog die Verwaltung zurück.