Neue Geheimliste für den Stadtrat Düsseldorf muss Pläne für den Wohnungsbau schärfen

Bei vielen Potenzialgebieten für den Wohnungsbau steht noch nicht fest, wie viele Wohnungen dort tatsächlich errichtet werden sollen. Das geht aus einer nicht-öffentlichen Übersicht der Planungsverwaltung für den Stadtrat hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Wenn die Rahmenbedingungen für Wettbewerbe oder Qualifizierungsverfahren festgelegt werden – und das geschieht in den nächsten Monaten in vielen Fällen –, kommt es jedoch zum Schwur. Dann muss der Stadtrat festlegen, zu welchen Verdichtungen er bereit ist. Dabei verengt sich die Zeitschiene: Kostenpflichtiger Inhalt Bis 2030 will die Stadtspitze 8000 neue Wohnungen verwirklicht haben. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen in vielerlei Hinsicht in absehbarer Zeit Fakten geschaffen werden.