Wohnen in Düsseldorf Mieterverein kritisiert Reaktion der Stadt auf zu hohe Mieten

Der Mieterverein kritisiert die Stadt Düsseldorf für ihre Reaktion auf die in der vergangenen Woche vorgelegte Studie zu deutlich überteuerten Wohnungspreisen und Verstößen gegen die Mietpreisbremse in Serie. Die Stadt hatte in einer Pressemitteilung ihre Instrumente für mehr bezahlbaren Wohnraum dargestellt. Bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse allerdings lediglich auf die zivilrechtlichen Möglichkeiten der betroffenen Mieterschaft verwiesen sowie auf Unterstützung von Interessenvertretungen sowie Rechtsanwälten. Für Verärgerung sorgt das bei Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Mietervereins. Sein Fazit: „Die Mieterinnen und Mieter können von der Stadt keine Unterstützung bei der Einhaltung der Mietpreisbremse, bei der Mietpreisüberhöhung oder gar beim strafbaren Mietwucher erwarten.“ Vermieterinnen und Vermietern werde signalisiert, dass sie von der Stadt nichts zu befürchten hätten. „Eher eine Ermunterung, so fortzufahren, als ein Hinweis auf weit verbreitetes Unrecht oder gar eine Drohung mit Sanktionen.“