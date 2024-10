Gentrifizierung in Düsseldorf Mieter in Golzheim wehren sich gegen Verdrängung

„Ich habe von Anfang an klar gemacht, dass ich hier wohnen bleibe“, sagt Friedhelm Zogass, während er an einem Mittwoch Mitte September vor dem Wohnhaus an der Bankstraße steht, in dem er seit rund 40 Jahren wohnt. Zogass ist 74 Jahre alt und leidet an der Lungenkrankheit COPD.