Diskussion um Wohnungen am Rhein In Düsseldorf-Hamm werden die Wogen geglättet

Er präsentierte gut 200 Hammern in zwei Vorstellungsrunden den akuellen Planungsstand der Landeshauptstadt. Jetzt stehen 80 Häuser mit bis zu 140 Wohneinheiten, in einer aufgelockerten, dorftypischen Dichte, mit größeren Grün- und Versickerungsflächen in Aussicht. Die verkehrstechnische Erschließung des reinen Wohngebietes soll von „Hinter der Böck“ erfolgen. Stichstraßen, alle verkehrsberuhigt, sollen zu den einzelnen Häusern führen. „Es gibt sicherlich noch Diskussionsbedarf, was beispielsweise die Höhe, Breite und Struktur angeht, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung“, urteilte der Vorsitzende des Fördervereins Hamm, Daniek Leuchten. „Wir als Förderverein halten uns aber erst mal zurück und möchten die allgemeine Bürgermeinung herausfinden.“ Er war froh darüber, dass nach der Intervention des Fördervereins der Ortstermin in Hamm überhaupt stattfand. „Ursprünglich sollten die Pläne nur öffentlich im Planungsamt ausgelegt werden“, erklärte Leuchten. „Aber wir haben darauf gedrungen, dass die Öffentlichkeit direkt vor Ort informiert wird.“