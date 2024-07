Streit um geplanten Milliarden-Neubau in Düsseldorf Linke kündigt Klage gegen Opernentscheidung an

Die Entscheidung des Stadtrates für den Bau der neuen Oper am Wehrhahn wird von einem Gericht überprüft werden müssen. Die Linke kündigte am Mittwoch an, dass sie gegen den Beschluss klagen werde. Fraktionsgeschäftsführer Christian Jäger führt zur Begründung an, dass fünf von acht Fraktionen erst drei Tage vor der Sitzung von der neuen Verwaltungsvorlage erfuhren.