Projekt in Düsseldorf Kritik und Lob für Neubau-Pläne über der Münchener Straße

Was in einer so dicht besiedelten Stadt wie Düsseldorf eine scheinbar unlösbare Aufgabe ist, ließ Frank Schmid keine Ruhe. Der unabhängige Berater in allen Bereichen der Mobilität, Infrastruktur und des Verkehrs suchte ganz Düsseldorf ab und meldete an Zuschke: „Ich habe eine Stelle gefunden, die passt ganz gut.“