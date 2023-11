Immobilien in Düsseldorf Karstadt Sports wird abgerissen - das sind die Pläne

Düsseldorf · Der Karstadt Sports an der Tonhallenstraße in der Düsseldorfer Innenstadt ist Geschichte. Das Gebäude, das auch einen Eingang an der Oststraße hat, soll abgerissen werden. Was stattdessen dort entstehen soll.

23.11.2023 , 15:27 Uhr

Das weiße Gebäude rechts beheimatete Karstadt Sports. Jetzt geht es um Neubaupläne. Foto: Uwe-Jens Ruhnau