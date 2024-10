Ringen um neue Wohnungen Düsseldorf kämpft um die Bebauung der Adler-Flächen

Düsseldorf · Das Glasmacherviertel in Gerresheim und das Grand Central am Hauptbahnhof stehen im Fokus – die Gebiete hätten Platz für rund 2500 Wohnungen. Die Stadt treibt nächste Woche viele Projekte auf der Immobilienmesse Expo Real in München voran.

03.10.2024 , 05:15 Uhr

147 Sozialwohnungen gibt es bereits, weitere rund 1000 Wohnungen sollen im Grand Central hinter dem Hauptbahnhof entstehen. Foto: Anne Orthen (orth)