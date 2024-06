Insolventer Immobilienentwickler mit Projekten in Düsseldorf Interboden wird an britischen Investor verkauft – Inhaber Götzen scheiden aus

Der Immobilienentwickler Interboden war immer stolz darauf, seit der Gründung vor mehr als 70 Jahren in Familienhand zu sein – das ändert sich jetzt. Nachdem das Unternehmen mit Hauptsitz in Ratingen im Februar Insolvenz anmelden musste, gibt es nun einen neuen Eigentümer: Der britische Investor Arrow Global hat das komplette Geschäft zum 1. Juni 2024 übernommen. „Diese Akquisition passt perfekt zu unseren Zielen“, sagt Arrow-Global-Chef Zach Lewy in einer Pressemitteilung von Montagmorgen.