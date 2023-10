Düsseldorfer Innenstadt Die Baustellen brauchen eine Schönheitskur

Oft stehen in der Düsseldorfer Innenstadt über Wochen, manchmal auch über Monate kahle Bauzäune, bevor sie verschönert werden. Zuweilen geschieht dies nie. Manchmal stehen die Baustelleneinrichtungen so sehr im Weg, dass die Menschen auf die Straße geführt werden und dort die Baustelle umrunden müssen. Das ist jetzt beispielsweise auf der östlichen Königsallee an zwei Stellen der Fall: neben dem Porzellanhaus Franzen sowie am Kö-Center.