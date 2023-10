Wohnbauprojekte in Düsseldorf Richtfest für einen besonderen Wohnpark

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKIR) baut an der Ecke Kaiserswerther Straße/Enzianstraße ein Quartier mit gemischten Nutzungen, mit 44 Wohnungen und einer Tagespflege. Nun konnte Richtfest gefeiert werden. In einem Jahr soll das Bauprojekt abgeschlossen sein. Bislang waren 33 Unternehmen daran beteiligt, 4200 Kubikmeter Beton von 600 Betonmischern wurden angeliefert, 11.000 Quadratmeter Schalungen aufgestellt und so 570 Tonnen Stahl verbaut.