Nach zehn Jahren Planung in Düsseldorf In Hamm soll es neue Wohnungen am Rhein geben

Wohnen in direkter Rheinnähe ist für die meisten Düsseldorfer ein großer Traum. Jetzt könnte es nach zehn Jahren Diskussion und Vorbereitungen zu einem Bebauungsplan kommen, der in Hamm 60 bis 100 neue Wohnungen ermöglicht. Dabei soll es keine massive Blockrandbebauung geben und verdichtete Innenhöfe. Es ist vielmehr an eine lockere Bebauung gedacht, die dem Charakter des Stadtteils gerecht wird.