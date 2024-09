Am Freitag wird in Düsseldorf gefeiert Im Euref-Campus stehen die ersten Bäume

Beton und Glas bestimmen das Erscheinungsbild des Euref-Campus am Flughafen. Auf der Fassade macht sich zunehmend die Farbe Grün breit, was dem Marketing geschuldet ist, aber auch Identität schafft. Das Grüne zieht jetzt aber auch in diesen Campus der Zukunft ein: Die ersten Bäume sind im Innern eingesetzt worden. Sie stehen rund um die Kuppel, die das Herz im großen Saal des ersten Bauabschnitts bildet. Dort werden am kommenden Freitag NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und viele weitere Gäste sie und das Bauwerk in Augenschein nehmen. Es wird angestoßen auf das Erreichte und das Zukünftige: Im ersten Bauabschnitt hat der erste Mieter seine Büros bezogen, für den zweiten Bauabschnitt steht das Richtfest an.