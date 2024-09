Neue Dachterrasse in Düsseldorf Neues Hotel am Kö-Bogen lockt mit Wolke 7

Am 1. Oktober eröffnet das Hotel „The Cloud One“ am Kö-Bogen. Von der Terrasse des Gastro-Bereichs in der siebten Etage geht der Blick über das begrünte Dach des Ingenhoven-Tals in Richtung der Hochhäuser an der Toulouser Allee. Dahinter ist in der Ferne der Stadtwald zu sehen. Als Erstes werden sich am Mittwoch rund 40 Gäste an dieser Perspektive erfreuen. Aber nicht nur sie wird Direktor Matz Alnor willkommen heißen. Denn der attraktive Café- und Barbereich steht allen Düsseldorfern offen – vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Genannt wird er intern wegen seines Ausnahmecharakters „Wolke 7“ und man fragt sich, warum das im „Cloud One“ nicht gleich der offizielle Name geworden ist.