Deckel könnte bebaut werden Hochstraße in Düsseldorf-Heerdt soll zum Tunnel werden

Überraschung im Rathaus und spektakuläre Neuigkeiten für den Stadtteil Heerdt: Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat am Donnerstag in seiner Haushaltsrede für einen Tunnel plädiert, der die mitten durch den Stadtteil führende marode Hochstraße ersetzen soll. Heute verläuft dort die B7 in Verlängerung der A52.