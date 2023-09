Hochhaus in Düsseldorf So will das Apartment-Haus „Zipper“ Luxus-Hotels Konkurrenz machen

Um dieses Gebäude zu verstehen, fährt man am besten direkt in die 19. Etage – ganz nach oben. Mehr als 70 Meter über der Stadt und von der linken Uferseite aus betrachtet sieht der sonst so rasante Rhein aus wie ein blauer Binnensee. „Wer zu uns kommt“, sagt Tobias Oberdieck, „der will sich zurückziehen.“