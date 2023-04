Umstrittene Pläne in Düsseldorf-Lohausen Grüne haken bei Neubauprojekt nach

Die Mitglieder der Bezirksvertretung 5 entscheiden in ihrer Sitzung am Dienstag (25. April) über einen Bauantrag am Leuchtenberger Kirchweg. Es sollen insgesamt zehn Doppelhaushälften und Garagen entlang der Straße entstehen. Bislang herrscht dort hauptsächlich Grün vor, für die Neubauten müssten 14 satzungsgeschützte Bäume gefällt werden. Bei der Sitzung Ende März hatte die CDU Beratungsbedarf angemeldet, weshalb der Tagesordnungspunkt ohne Entscheidung geschoben wurde. Aber ob das Projekt nun einen Monat später das Okay von den Lokalpolitikern erhält, ist weiterhin unsicher. Dieses Mal wollen die Grünen noch eine Anfrage von der Verwaltung zu den Plänen beantwortet bekommen.