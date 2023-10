Konzept für Düsseldorfer Straße Graf-Adolf-Straße soll einen Lichtbogen bekommen

Mehr Aufenthaltsqualität, Grün, Kultur, Veranstaltungen, natürlich auch mehr Sauberkeit sowie Sicherheit – und weniger Verkehr. Das sind die Ziele, die Anlieger der Graf-Adolf-Straße mit der Gründung einer gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) anstreben. Lange wurde über das Vorhaben gesprochen, jetzt rückt die Gründung in greifbare Nähe. In der kommenden Woche starten die Beratungen der Ratsgremien mit der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung. Der Rat könnte soll das Konzept am 9. November beschließen.