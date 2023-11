Immobilienmulti aus Düsseldorf Gläubiger stärken Centrum-Gruppe den Rücken

Die Gläubigerversammlung hat der Holding des Düsseldorfer Immobilienunternehmens Centrum an diesem Dienstag den Rücken gestärkt und das Vertrauen ausgesprochen. In der Holding sind die gut 60 Mitarbeiter verortet, die das ins Taumeln geratene Unternehmen stabilisieren und in die Zukunft führen wollen. Die Versammlung beschloss, die Insolvenz in Eigenverwaltung fortzuführen, als Sachwalter soll der Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus das Unternehmen weiter begleiten und dabei die Interessen der Gläubiger wahren.