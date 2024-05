Immobilienprojekt in Düsseldorf-Gerresheim „Die Passage“ hat Pioniercharakter

Düsseldorf · Die Wogedo hat an der Hagener Straße in Düsseldorf-Gerresheim 187 neue Wohnungen realisiert. Diese sind nicht nur in jeder Hinsicht bezahlbar, sie weisen auch ein innovatives Energiekonzept auf.

23.05.2024 , 08:13 Uhr

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach lobte die Fassadenqualität der „Passage“ an der Hagener Straße. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel