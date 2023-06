Ehemaliges Chateau-Rikx-Gelände in Oberkassel Gericht stoppt Bauarbeiten am Belsenplatz in Düsseldorf

Der Ärger zwischen Anwohnern und Gastronomen in Düsseldorf nimmt eine ungewöhnliche Form an: Jetzt wurde wegen eines bekannten Biergartens in Oberkassel ein Luxus-Bauprojekt in direkter Nachbarschaft gerichtlich vorerst gestoppt – damit es gar nicht erst zu Lärmbeschwerden der neuen Bewohner kommen kann.