Verlosung von Baugrundstücken in Düsseldorf Die offene Frage nach dem Losglück

Als die Stadt im Frühjahr mitteilte, dass sie elf Flächen am Pastor-Dörr-Ring in Itter sowie ein Grundstück an der Bonifatiusstraße in Heerdt als Baugrundstücke für Familien verlosen will, war die Resonanz überwältigend. Wahrscheinlich, weil alle Interessenten dachten, die Stadt wolle sie verschenken. Mitnichten. Ein von uns zu den Konditionen befragter Makler fasste das Angebot so zusammen: „Das können sich nur reiche Erben leisten.“ Die Kaufpreise für die Grundstücke (!) fingen bei knapp 300.000 Euro an und gingen bis 630.000 Euro.