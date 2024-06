Immobilien in Düsseldorf Neubauprojekt mit 23 Wohnungen gerettet – Baulöwe aus dem Ruhrgebiet übernimmt

Das ist eine gute Nachricht für Düsseldorf. Denn erstens ist Wohnraum knapp – und zweitens steht dieses Projekt in bester Bilker Lage seit August still. Hintergrund ist eine der größten Immobilienpleiten des vergangenen Jahres: Der Entwickler Project Immobilien aus Nürnberg hatte sich in Zeiten von gestiegenen Baukosten, hohen Zinsen und zurückhaltenden Käufern zu viel vorgenommen. Bundesweit kam Project auf 120 Neubau-Projekte, acht davon in Düsseldorf.