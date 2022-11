Wohnen in Düsseldorf Gestern die Brause, morgen das Bilkster

Dass der Name des Bauprojekts ähnlich wie Hipster klingt, ist kein Zufall. Er ist sogar Absicht, denn der Projektentwickler und Bauträger Project Immobilien möchte mit dem Namen Bilkster nach eigenem Bekunden kreative und junggebliebende Menschen ansprechen, die zentrumsnah – an einer nicht ganz ruhigen Straße in einem belebten Viertel – wohnen möchten.