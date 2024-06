Neues Programm für Miete und Eigentum Düsseldorf fördert jetzt Wohnungen für die Mittelschicht

Die Stadtspitze will zwei Förderprogramme für den Wohnungsbau im Umfang von 140 Millionen Euro auflegen. 800 Miet- und 100 selbst genutzte Eigentumswohnungen sollen durch zinslose Darlehen subventioniert werden. Profitieren soll davon die Mitte der Bevölkerung, deren Einkommen über den Grenzen zum Bezug einer Sozialwohnung liegt, die jedoch auf dem freien Markt keine bezahlbare Wohnung findet. So soll bei den subventionierten Wohnungen die Startmiete bei zwölf Euro pro Quadratmeter liegen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) will „Impulse in den Markt geben, damit überhaupt neue Wohnbauprojekte in Angriff genommen werden“. Der Rat entscheidet am 27. Juni.